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Происшествия

Житель Барнаула украл кошелек у женщины на остановке общественного транспорта

Полицейские задержали вора, который вытащил у женщины кошелек во время посадки в автобус, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанка заявила в полицию о том, что неизвестные похитили из ее сумки кошелек, где находилось 13 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1975 года рождения. В настоящее время он временно не работает.

Преступник уже дал показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем».

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