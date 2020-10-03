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Происшествия

Житель Барнаула украл у работодателя 800 метров электрического кабеля

44-летний барнаулец подозревается в совершении крупной кражи — похищении 800 метров электрического кабеля с территории деревоперерабатывающего предприятия.

Электричество, кабели.
Электричество, кабели.
Открытые источники в интернете (СС0)

В отдел полиции обратился 41-летний потерпевший. Он рассказал, что неизвестные похищали электрический кабель с января по сентябрь 2020 года. Всего с территории предприятия пропало более 800 метров кабеля.

Полицейские провели осмотр места происшествия и установили, что территория организации огорожена бетонным забором, а значит, преступник зашел через пропускной пункт. У каждого работника имеется пропуск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность причастного к краже мужчины, который оказался действующим работником организации.

Как выяснилось, 44-летний подозреваемый на протяжении нескольких месяцев выносил кабель, скручивал его в мотки и сдавал в пункт приема металла. Мужчина пообещал полностью возместить ущерб — около 800 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в крупном размере».

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