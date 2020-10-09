Житель Барнаула умер на глазах паникующих прохожих

В Барнауле пожилому мужчине стало плохо на улице. На помощь поспешили случайные прохожие. Они рассказали, что неподалеку стояли машины «скорой», но медиков пришлось долго уговаривать оказать хотя бы первую помощь.

Мужчина возвращался из магазина, присел на ограждение и начал заваливаться на землю. Это заметили несколько прохожих и подошли помочь. Читательница altapress.ru говорит, что сама побежала к припаркованным «скорым».

«Они говорят: „Никого нет врачей, бригады все на выездах. Никто не может выйти“. Я начала кричать — окажите хотя бы первую помощь, пожалуйста, посмотрите, что с ним! Они отказывались выходить», — говорит девушка.

Спустя 10 минут, по ее словам, женщина из скорой помощи все-таки подошла к мужчине. Он уже был без сознания. Медик заключила, что он мертв.

При мужчине был мобильный телефон. Девушка набрала последний контакт из списка вызовов. Это оказался сын погибшего. Он вскоре приехал на место.

Также очевидцы вызвали полицию и дали показания о случившемся, сообщила свидетельница.

Ее крайне возмутило бездушное поведение медиков.