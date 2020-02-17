Мошенники обманули барнаульца при покупке детского домика

Житель Барнаула заказал детский домик через соцсеть и лишился денег, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Мошенников ищет полиция.

Мужчина решил заказать через социальную сеть детский домик на сумму более 6 тысяч рублей. Он написал продавцу и, уточнив детали, решил приобрести товар и перевел деньги по реквизитами, которые ему прислали.

Посылку, по уверениям продавца, должна была привезти компания экспресс-доставки, но в назначенный срок товар не пришел.

Барнаулец начал узнавать номер трека, но производители затягивали с отправкой, ссылаясь на различные причины, а когда потерпевший написал, что будет обращаться в полицию, сразу же удалили аккаунт.

В компании доставки грузов мужчина выяснил, что посылка и не оформлялась. Тогда он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело и начали искать мошенников.