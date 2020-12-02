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2 декабря
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Происшествия

Житель Горно-Алтайска угрожал взорвать банк

Полиция в Горно-Алтайске задержала мужчину, который угрожал взорвать отделение банка, расположенного на проспекте Коммунистическом.

Телефон.
Телефон.
СС0

По информации республиканского МВД, 2 декабря в 18:06 в дежурную часть полиции поступила информация от сотрудников колл-центра одного из банков, о том, что в их адрес поступило сообщение об угрозе взрыва.

Правоохранители установили, что сообщение было ложным.

Вскоре удалось установить и владельца телефона, номер которого был указан в сообщении. Мужчину доставили в отдел внутренних дел. Ведется разбирательство.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

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