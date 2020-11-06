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Происшествия

Житель Горного Алтая погиб в страшной аварии под Новосибирском

Водитель Toyota Corolla, не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения и въехал в Lexus RX 300. Об этом информирует новосибирское отделение «МК».

Метель, ГИБДД.
Метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

ДТП со смертельным исходом произошло днем, 5 ноября, на трассе в Новосибирской области. Как рассказали изданию в региональном ГИБДД, водитель из Республики Алтай скончался на месте от полученных травм, второй автовладелец с травмами доставлен в больницу.

«Сегодня около 13 часов в Черепановском районе на 129 км дороги Р-256 „Чуйский тракт“ 35-летний водитель за рулем Toyota Corolla, ехавший в сторону Новосибирска, по неустановленной пока причине потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем Lexus RX 300 под управлением 28-летнего водителя», — пояснили в Госавтоинспекции.

Виновником столкновения был признан водитель Toyota Corolla.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и подробности аварии.

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