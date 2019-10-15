«Хотел напугать». Житель Камня-на-Оби случайно подстрелил человека из ружья

По данным следствия, в августе 2019 года в гаражном массиве Камня-на-Оби между двумя местными жителями произошел конфликт по незначительному поводу. После этого один из них достал из багажника автомобиля охотничье ружье и сделал два выстрела в сторону потерпевшего. 35-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.

Обвиняемый вину в содеянном признал частично, утверждая, что умысла на причинение вреда здоровью у него не было, — «думал лишь напугать». Следствие собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направили в суд.