Житель Камня потеря полтора литра крови из-за попытки заглянуть в телефон девушки

Ночью 10 февраля женщина 27 лет и ее сожитель выпивали. Разгорелся скандал. Молодой человек начал ревновать подругу, обвиняя ее в связи с другим мужчиной. Он взял телефон девушки, чтобы почитать ее личную переписку.

Девушка попыталась вернуть мобильный, но у нее не получилось. Тогда она взяла со стола нож и ударила им парня в грудь. Когда увидела кровь, испугалась и сама позвонила в «скорую». Молодого человека доставили в Каменскую ЦРБ с проникающим ножевым ранением грудной клетки с развитием гемоторокса справа.

Как выяснено, девушка при нанесении удара не была в состоянии аффекта. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, признание вины и т. д. За данное деяние обвиняемая приговорена к трем годам условно.