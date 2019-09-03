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Происшествия

Житель Камня потеря полтора литра крови из-за попытки заглянуть в телефон девушки

Городской суд Камня-на-Оби осудил девушку, которая ударила своего сожителя ножом из-за его ревности, пишут «Каменские известия». Парень потерял полтора литра крови.

Нож.
Нож.
СС0

Ночью 10 февраля женщина 27 лет и ее сожитель выпивали. Разгорелся скандал. Молодой человек начал ревновать подругу, обвиняя ее в связи с другим мужчиной. Он взял телефон девушки, чтобы почитать ее личную переписку.

Девушка попыталась вернуть мобильный, но у нее не получилось. Тогда она взяла со стола нож и ударила им парня в грудь. Когда увидела кровь, испугалась и сама позвонила в «скорую». Молодого человека доставили в Каменскую ЦРБ с проникающим ножевым ранением грудной клетки с развитием гемоторокса справа.

Как выяснено, девушка при нанесении удара не была в состоянии аффекта. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, признание вины и т. д. За данное деяние обвиняемая приговорена к трем годам условно.

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