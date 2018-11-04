Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 ноября -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
31

Житель Казахстана вернулся домой через два месяца после своих похорон

В конце октября домой пришел житель Казахстана, которого родственники считали умершим и даже успели «похоронить», сообщил «Sputnik Казахстан».

Чарын, Казахстан.
Чарын, Казахстан.
Кристофер Эрвиг

63-летний мужчина пропал 20 июня, он ушел из дома и не вернулся. Поначалу члены семьи не переживали, так как мужчина нередко надолго уходил. Но в июле они все же забеспокоились и обратились в полицию.

Позже был найден труп. Родственников пропавшего пригласили на опознание, из-за сильного разложения узнать мужчину они не смогли. Тем не менее экспертиза ДНК показала, что тело принадлежит члену семьи с вероятностью 99,2%.

В сентябре состоялись похороны мужчины, а в октябре он вернулся домой. Он рассказал, что знакомые пригласили его поработать в крестьянском хозяйстве в другом районе области. Через четыре месяца он решил вернуться.

Семья собирается подать в суд на специалистов, которые проводили ДНК-тест. Эксперты уверяли, что погрешность теста всего лишь 0,08%. Кого семья похоронила на самом деле, не известно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка