Житель Казахстана вернулся домой через два месяца после своих похорон

В конце октября домой пришел житель Казахстана, которого родственники считали умершим и даже успели «похоронить», сообщил «Sputnik Казахстан».

63-летний мужчина пропал 20 июня, он ушел из дома и не вернулся. Поначалу члены семьи не переживали, так как мужчина нередко надолго уходил. Но в июле они все же забеспокоились и обратились в полицию.

Позже был найден труп. Родственников пропавшего пригласили на опознание, из-за сильного разложения узнать мужчину они не смогли. Тем не менее экспертиза ДНК показала, что тело принадлежит члену семьи с вероятностью 99,2%.

В сентябре состоялись похороны мужчины, а в октябре он вернулся домой. Он рассказал, что знакомые пригласили его поработать в крестьянском хозяйстве в другом районе области. Через четыре месяца он решил вернуться.

Семья собирается подать в суд на специалистов, которые проводили ДНК-тест. Эксперты уверяли, что погрешность теста всего лишь 0,08%. Кого семья похоронила на самом деле, не известно.