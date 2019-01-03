Житель Кемерова обокрал православный храм в Барнауле

Установлено, что в конце ноября 2018 года в Барнауле в одном из православных храмов неизвестный мужчина похитил с витрины лоток с кольцами, пока продавец отвернулась.
Личность подозреваемого установили и задержали его на территории Кемеровской области. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Кемерова.
Задержанный не стал отрицать свою вину в совершении кражи и уже возместил ущерб. У сотрудников полиции есть основания полагать, что кемеровчанин совершил целый ряд преступлений на территории Алтайского края.