22 марта
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Происшествия

Житель Кузбасса напал с топором на пограничника, пытаясь пересечь границу Алтая с Казахстаном

21-летнего жителя Кузбасса обвиняют в посягательстве на жизнь военнослужащего с целью хищения огнестрельного оружия и незаконной попытке пересечь границу.

Топор
Топор
СС0

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 июня прошлого года. Житель Шерегеша, находясь в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, попытался пересечь границу России с Казахстаном.

Его путь пресек пограничник. Молодой человек напал на него, решив похитить оружие. Сначала он обухом топора ударил военнослужащего по голове, затем брызнул в лицо из перцового баллончика, потом начал наносить удары лезвием топора.

Пограничник, обороняясь, смог обезвредить нападавшего и задержать его. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, сообщает местный СУСК.

Обвиняемый в настоящее время находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд, пишут «Новости Горного Алтая».

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