Житель Кузбасса похитил сотню игрушек, чтобы раздать их детям

В кузбасском городе Тайга местный житель похитил из автомата в одном из супермаркетов 92 игрушки. Его задержали полицейские, пишет «Российская газета».

Всего злоумышленник вытащил игрушек на сумму 19 тысяч рублей. Пропажу обнаружила оператор автомата — она увидела сломанный замок и обратилась в полицию.

На след преступника вышли сотрудники уголовного розыска. Воришкой оказался 46-летний ранее судимый мужчина.

Полиции он признался, что 15 раз честно пытался вытащить игрушку из автомата с помощью крана. Затем он сломал замок, вытащил содержимое и раздал детям и прохожим на улице. Себе оставил три штуки, которые полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

По факту возбуждено уголовное дело по 158 статье уголовного кодекса (кража). Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.