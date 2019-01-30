Житель Кузбасса похитил сотню игрушек, чтобы раздать их детям

Всего злоумышленник вытащил игрушек на сумму 19 тысяч рублей. Пропажу обнаружила оператор автомата — она увидела сломанный замок и обратилась в полицию.
На след преступника вышли сотрудники уголовного розыска. Воришкой оказался 46-летний ранее судимый мужчина.
Полиции он признался, что 15 раз честно пытался вытащить игрушку из автомата с помощью крана. Затем он сломал замок, вытащил содержимое и раздал детям и прохожим на улице. Себе оставил три штуки, которые полицейские изъяли и вернули законному владельцу.
По факту возбуждено уголовное дело по 158 статье уголовного кодекса (кража). Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.