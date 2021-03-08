Житель Кузбасса повздорил с охраной ночного клуба и устроил пожар «коктейлем молотова»

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как молодой мужчина в Новокузнецке устроил пожар в ночном клубе.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, ночью 7 марта посетитель развлекательного заведения зашел в помещение с емкостью с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее.

По данным правоохранителей, у 22-летнего парня произошел конфликт с сотрудниками охраны клуба, его вывели из заведения. Спустя некоторое время он вернулся в помещение с емкостью с легковоспламеняющейся жидкостью, в которой находилась горящая ткань.

«Злоумышленника попытались остановить, однако горящий предмет выпал у него из рук, в помещении возникло возгорание. Посетителей эвакуировали, сотрудники развлекательного заведения самостоятельно ликвидировали пожар. Мужчина с места преступления скрылся, однако через несколько часов он сам явился в правоохранительные органы», — уточняют в СКР.

За помощью к медикам обратились два человека, у них диагностировали ожоги.