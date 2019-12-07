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Происшествия

Житель Новоалтайска до смерти забил соседа топориком

2 декабря в Новоалтайске обнаружили труп 64-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители возбудили уголовное дело, а вскоре задержали местного жителя, причастного к преступлению, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Топор, кровь.
Топор, кровь.
СС0

Предварительно установлено, что в конце ноября обвиняемый пришел в гости к своему соседу, приятели выпивали. Хозяин дома рассказал о том, что хочет переписать недвижимость на свою сожительницу. Сосед начал переубеждать знакомого и советовал не делать необдуманных поступков. Произошла ссора, которая переросла в драку.

«Гость взял топорик для разделки мяса и несколько раз ударил им соседа. От полученных травм потерпевший скончался, а обвиняемый скрылся с места происшествия», — отмечают в ведомстве.

Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

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