Житель Новоалтайска похитил из магазина дорогую бутылку виски, но не смог ее осилить

Сотрудники продуктового магазина в селе Соузга обнаружили, что у них с витрины пропала пятилитровая бутылка виски за 7,5 тыс. рублей. С помощью камер полицейские установили, что к краже причастен житель Новоалтайска, который уже имел проблемы с законом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Продавцы обнаружили пропажу алкоголя спустя несколько дней, когда делали учет товара. Директор магазина обратилась с заявлением в полицию.

Сотрудниками следственно-оперативной группы прибыли на место преступления, изъяли запись с камер видеонаблюдения и установили, что к краже причастен 36-летнего житель Новоалтайска, который ранее имел проблемы с законом.

Подозреваемого задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции. Мужчина рассказал, что возвращался домой из Чемальского района, где работал на стройке по найму, и решил с товарищами отметить окончание работы. Когда спиртное закончилось, приятели решили заехать в магазин. На витрине подозреваемый увидел большую бутылку виски, которую решил похитить, хотя деньги у него были. Он спрятал дорогой алкоголь под куртку и вышел из магазина.

Задержание. Наручники. СС0

Похищенным спиртным он всю дорогу угощал своих приятелей, но осилить пятилитровую бутылку мужчины не смогли. Недопитый алкоголь как вещественное доказательство полицейские изъяли дома у подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело.