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Происшествия

Житель Новоалтайска похитил из магазина дорогую бутылку виски, но не смог ее осилить

Сотрудники продуктового магазина в селе Соузга обнаружили, что у них с витрины пропала пятилитровая бутылка виски за 7,5 тыс. рублей. С помощью камер полицейские установили, что к краже причастен житель Новоалтайска, который уже имел проблемы с законом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Алкоголь, виски.
Алкоголь, виски.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Продавцы обнаружили пропажу алкоголя спустя несколько дней, когда делали учет товара. Директор магазина обратилась с заявлением в полицию.

Сотрудниками следственно-оперативной группы прибыли на место преступления, изъяли запись с камер видеонаблюдения и установили, что к краже причастен 36-летнего житель Новоалтайска, который ранее имел проблемы с законом.

Подозреваемого задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции. Мужчина рассказал, что возвращался домой из Чемальского района, где работал на стройке по найму, и решил с товарищами отметить окончание работы. Когда спиртное закончилось, приятели решили заехать в магазин. На витрине подозреваемый увидел большую бутылку виски, которую решил похитить, хотя деньги у него были. Он спрятал дорогой алкоголь под куртку и вышел из магазина.

Задержание. Наручники.
Задержание. Наручники.
СС0

Похищенным спиртным он всю дорогу угощал своих приятелей, но осилить пятилитровую бутылку мужчины не смогли. Недопитый алкоголь как вещественное доказательство полицейские изъяли дома у подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело.

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