Житель Новоалтайска пришел к бывшей жене в бар и обчистил кассу

Как уточнили в ведомстве, тревожное сообщение поступило на пульт вневедомственной из бара, расположенного на улице Прудской. На место выехал экипаж группы задержания Росгвардии.
Администратор бара рассказала, что в помещение зашел ее бывший муж и стал требовать деньги. Получив отказ, он оттолкнул ее, выхватил из кассы денежные средства в размере семи тысяч рублей и скрылся.
Росгвардейцы незамедлительно приступили к поиску подозреваемого и через несколько минут, во дворе одного из многоэтажных домов мужчина был задержан.
Похищенные деньги изъяты в полном объеме.