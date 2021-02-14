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Происшествия

Житель Новоалтайска пришел к бывшей жене в бар и обчистил кассу

Правоохранители задержали в Новоалтайске мужчину, который подозревается в ограблении бара, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

Как уточнили в ведомстве, тревожное сообщение поступило на пульт вневедомственной из бара, расположенного на улице Прудской. На место выехал экипаж группы задержания Росгвардии.

Администратор бара рассказала, что в помещение зашел ее бывший муж и стал требовать деньги. Получив отказ, он оттолкнул ее, выхватил из кассы денежные средства в размере семи тысяч рублей и скрылся.

Росгвардейцы незамедлительно приступили к поиску подозреваемого и через несколько минут, во дворе одного из многоэтажных домов мужчина был задержан.

Похищенные деньги изъяты в полном объеме.

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