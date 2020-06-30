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Происшествия

Житель Новоалтайска разогнался, снес столб и вылетел через лобовое стекло

В Новоалтайске произошло жесткое ДТП, в результате которого водителя госпитализировали, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Водитель снес столб в Новоалтайске.
Водитель снес столб в Новоалтайске.
кадр из видео.

Инцидент произошел на улице Белоярская около магазина «Династия». Водитель автомобиля Honda HR-V снес столб и, по словам очевидцев, вылетел через лобовое стекло.

«Аж подушки повылетали», — отметил на видео местный житель.

Также на камеру попал и сам момент ДТП. В алтайской Госавтоинспекции рассказали, что за рулем сидел мужчина 1986 года рождения.

«Двигаясь по улице Белоярская, со стороны улицы Драничникова в направлении улицы Советов, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (опору линий электропередач). Водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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