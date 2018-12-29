Житель Новоалтайска срубил сосны на 1 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами Росгвардии задержали жителя Новоалтайска, которого подозревают в незаконной рубке сосен. Лесному хозяйству причинили материальный ущерб в размере более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, мужчина заключил договор на санитарную очистку леса вдоль железнодорожной линии. Однако деревья он рубил не только там.

В общей сложности подозреваемый незаконно спилил 31 сосну между селами Зудилово и Боровлянка.

По предварительной информации, к незаконной рубке деревьев на этом участке могут быть причастны и другие люди. В ходе обыска у подозреваемого изъяли пять бензопил и автомобиль «Урал» с необработанным лесоматериалом.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере. Мужчине грозит штраф в размере от одного 1 до 3 млн рублей, либо лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей.