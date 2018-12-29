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Житель Новоалтайска срубил сосны на 1 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами Росгвардии задержали жителя Новоалтайска, которого подозревают в незаконной рубке сосен. Лесному хозяйству причинили материальный ущерб в размере более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Незаконная рубка леса.
Незаконная рубка леса.
22.мвд.рф

По предварительной информации, мужчина заключил договор на санитарную очистку леса вдоль железнодорожной линии. Однако деревья он рубил не только там.

В общей сложности подозреваемый незаконно спилил 31 сосну между селами Зудилово и Боровлянка.

По предварительной информации, к незаконной рубке деревьев на этом участке могут быть причастны и другие люди. В ходе обыска у подозреваемого изъяли пять бензопил и автомобиль «Урал» с необработанным лесоматериалом.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере. Мужчине грозит штраф в размере от одного 1 до 3 млн рублей, либо лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

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