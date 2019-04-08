Житель Новоалтайска забыл ключи от дома и расстрелял замки

Жителей в районе улицы Изумрудной в Новоалтайске напугали выстрелы из соседнего двора. Оказалось, что хозяин дома забыл ключи и решил расстрелять замки. Полицейские нашли дома у стрелявшего целый арсенал оружия и мастерскую по его изготовлению, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

У мужчины 1974 года рождения изъяли травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 9 мм, а также снаряженные патронами три магазина.

При обыске правоохранители нашли в доме незаконно хранящиеся патроны, части и комплектующие огнестрельного оружия, изъяли 22 ножа.

Одна из комнат в доме была переоборудована под оружейную мастерскую, добавляют в пресс-службе ведомства.

Возбудили уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.