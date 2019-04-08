Житель Новоалтайска забыл ключи от дома и расстрелял замки

У мужчины 1974 года рождения изъяли травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 9 мм, а также снаряженные патронами три магазина.
При обыске правоохранители нашли в доме незаконно хранящиеся патроны, части и комплектующие огнестрельного оружия, изъяли 22 ножа.
Одна из комнат в доме была переоборудована под оружейную мастерскую, добавляют в пресс-службе ведомства.
Возбудили уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.