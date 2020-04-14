Житель Новосибирска из самоизоляции попытался сбежать в Алтайский край

Мужчина из Новосибирска хотел сбежать в Алтайский край, хотя должен был сидеть в самоизоляции две недели. Полицейские поймали его на походе к автомобилю, пишет НДН.инфо.

Новосибирец попал под контроль врачей после того, как приехал в город из эпидемиологически неблагополучного региона. Он должен был находиться на домашнем режиме 14 дней.

Не дождавшись окончания срока самоизоляции, сибиряк решил покинуть область, но попался на глаза полиции и получил штраф.

Всего в области уже оштрафовали 17 человек, которые сбежали из-под медицинского наблюдения, и девять человек, которые посещали общественные места.

В Алтайском крае, по данным на 14 апреля, сотрудники полиции составили 10 административных протоколов, зарегистрировали 599 материалов проверки по фактам нарушения режима самоизоляции и 176 материалов по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края.