Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 апреля 14°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Житель Новосибирска из самоизоляции попытался сбежать в Алтайский край

Мужчина из Новосибирска хотел сбежать в Алтайский край, хотя должен был сидеть в самоизоляции две недели. Полицейские поймали его на походе к автомобилю, пишет НДН.инфо.

Работа полиции во время пандемии.
Работа полиции во время пандемии.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Новосибирец попал под контроль врачей после того, как приехал в город из эпидемиологически неблагополучного региона. Он должен был находиться на домашнем режиме 14 дней.

Не дождавшись окончания срока самоизоляции, сибиряк решил покинуть область, но попался на глаза полиции и получил штраф.

Всего в области уже оштрафовали 17 человек, которые сбежали из-под медицинского наблюдения, и девять человек, которые посещали общественные места.

В Алтайском крае, по данным на 14 апреля, сотрудники полиции составили 10 административных протоколов, зарегистрировали 599 материалов проверки по фактам нарушения режима самоизоляции и 176 материалов по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость