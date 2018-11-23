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Житель Петербурга посетил 60 борделей и пожаловался в Госдуму

В Санкт-Петербурге 47-летний мужчина посетил 60 борделей города и пожаловался на них депутату Госдумы РФ Михаилу Романову, пишет «Фонтанка».

Секс. Женщина.
Секс. Женщина.
СС0

Депутат, в свою очередь, направил в полицию просьбу постоять за нравственность.

22 ноября отчет ГУ МВД Петербурга и области о борьбе с коммерциализацией сексуальных отношений поступил в нижнюю палату парламента.

В отчете говорится, что 15 «домов терпимости» находятся в Выборгском районе, также подобные точки есть в Калининском, Московском и Адмиралтейском районах, пишет znak.com. За 9 месяцев 2018 года вся городская полиция составила 948 протоколов за занятие проституцией, а по наводкам одного человека — 168, то есть почти пятую часть.

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