Житель Петербурга посетил 60 борделей и пожаловался в Госдуму

В Санкт-Петербурге 47-летний мужчина посетил 60 борделей города и пожаловался на них депутату Госдумы РФ Михаилу Романову, пишет « Фонтанка ».

Депутат, в свою очередь, направил в полицию просьбу постоять за нравственность.

22 ноября отчет ГУ МВД Петербурга и области о борьбе с коммерциализацией сексуальных отношений поступил в нижнюю палату парламента.

В отчете говорится, что 15 «домов терпимости» находятся в Выборгском районе, также подобные точки есть в Калининском, Московском и Адмиралтейском районах, пишет znak.com. За 9 месяцев 2018 года вся городская полиция составила 948 протоколов за занятие проституцией, а по наводкам одного человека — 168, то есть почти пятую часть.