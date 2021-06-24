Житель Республики Алтай приревновал жену и пустил в ход ледоруб

Ранее судимый житель Горно-Алтайска напал на супругу, причинил телесные повреждения и угрожал убийством. Женщина заявила о нападении в полицию. О происшествии сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В ходе проверки было установлено, что 52-летний ревнивец вернулся домой после застолья. Заподозрив женщину в неверности, он устроил ей скандал.

После словесной перепалки мужчина схватил ледоруб и кинул его в сторону жены, попав ей по ноге. На этом дебошир решил не останавливаться. Он снова схватил тот же ледоруб и начал замахиваться на потерпевшую, угрожая убить.

В Горно-Алтайске мужчина напал на жену с ледорубом. МВД по Республике Алтай.

Женщине удалось успокоить разбушевавшегося мужа. После конфликта он лег спать.

«Проснувшись утром, горожанка почувствовала себя плохо и решила обратиться за медицинской помощью, а также сообщить о произошедшем в полицию», — сообщает пресс-служба силового ведомства.

Ревнивый житель Горно-Алтайска был доставлен в отдел внутренних дел. В ходе разбирательства он признался в содеянном.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством». Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ледоруб не впервые используется на Алтае не по назначению. Ранее сообщалось, что бийчанка вооружилась этим предметом, чтобы обрушить его на голову своего знакомого.