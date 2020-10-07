Житель Рубцовска организовывал незаконное пребывание иностранцев в России

Прокуратура города Рубцовска направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, организовавшего незаконное пребывание граждан Республики Таджикистан на территории в России. об этом сообщается на сайте Прокуратуры РФ.

В ходе расследования дела установили, что к мужчине обращались прибывшие на территорию России иностранные граждане, которые за отдельную плату хотели получить разрешение на временное проживание, а в последующем гражданство РФ в упрощенном порядке.

В связи с этим обвиняемый подыскивал на территории города незамужних женщин, согласных за определенное денежное вознаграждение вступить в фиктивный брак с прибывшими.

После регистрации такого брака, виновный передавал женщинам денежные средства, и организовывал получение иностранными гражданами необходимого пакета документов в отделе миграционной службы.

Теперь за организацию незаконного пребывания в РФ иностранных граждан мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Степень вины и меру ответственности обвиняемого определит суд.