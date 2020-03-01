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Происшествия

Житель Сибири случайно прострелил себе «пятую точку» во время драки

В омском ресторане мужчина случайно прострелил себе левую ягодицу во время драки, сообщают РИА Новости.

Мужчина. Ремень
Мужчина. Ремень
СС0

Как сообщает местное УМВД, пьяный 37-летний житель Омского района вступил в перепалку с 31-летним жителем Омска. Ссора переросла в драку. Житель пригорода достал травматический пистолет и трижды выстрелил в сторону неприятеля.

Омич попытался отобрать оружие. В борьбе владелец травмата нечаянно ранил и себя. Он скрылся с места происшествия и самостоятельно обратился в больницу. Ему поставили диагноз — огнестрельное ранение левой ягодичной области. Второй мужчина получил ранения в грудь.

За стрельбу в общественном месте на владельца травматического пистолета полицейские составили протокол, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов, либо лишение права на покупку оружия и его хранения.

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