26 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Житель Томска спрятал в Алтайском крае около килограмма наркотиков

Полицейские из Алтайского края задержали наркокурьера в Новосибирской области на автодороге Р-256. Об этом пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

Подозреваемым оказался 35-летний житель Томска. Известно, что он возвращался домой после того, как сделал тайники в Барнауле и Бийске.

В закладах был почти килограмм N-метилэфедрона.

В машине у мужчины нашли электронные весы и упаковочный материал. Злоумышленник может быть причастен к распространению крупных партий наркотиков в других регионах.

Возбужденно уголовное дело. Расследование продолжают.

Ранее сообщалось, что в Барнауле двух братьев подозревают в покушении на сбыт «синтетики».

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость