Житель Томска спрятал в Алтайском крае около килограмма наркотиков

Полицейские из Алтайского края задержали наркокурьера в Новосибирской области на автодороге Р-256. Об этом пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

Подозреваемым оказался 35-летний житель Томска. Известно, что он возвращался домой после того, как сделал тайники в Барнауле и Бийске.

В закладах был почти килограмм N-метилэфедрона.

В машине у мужчины нашли электронные весы и упаковочный материал. Злоумышленник может быть причастен к распространению крупных партий наркотиков в других регионах.

Возбужденно уголовное дело. Расследование продолжают.

Ранее сообщалось, что в Барнауле двух братьев подозревают в покушении на сбыт «синтетики».

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