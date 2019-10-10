Житель Тульской области шантажировал девочку из Алтайского края ее интимными фото

Житель Тульской области предстанет перед судом по обвинению в развратных действиях в отношении девочки из Алтайского края, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что скамья подсудимых ждет 27-летнего мужчину, который в 2016 году в одной из социальных сетей зарегистрировался от имени несовершеннолетней девушки и стал переписываться с жительницей Алтайского края, которой на тот момент было 13 лет.

«В ходе общения он вынудил несовершеннолетнюю выслать несколько фотографий и видеозапись интимного характера с ее участием. После того, как потерпевшая поняла, что с ней общается взрослый человек, она заблокировала пользователя и прекратила переписку», — уточняют в СКР.

Однако обвиняемый продолжал вымогать у девочки фотографии, шантажируя ее тем, что ее одноклассники узнают о предыдущей переписке.

В данный момент собраны достаточные доказательства причастности мужчины к преступлению.