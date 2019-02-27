Примерный семьянин из Заринска пойдет в колонию за «иные сексуальные действия» при двух девочках

Суд признал виновным 43-летнего жителя Заринска, который летом 2018 года в своем автомобиле рядом с детской площадкой, расположенной в одном из дворов, «совершил иные действия сексуального характера в присутствии двух 9-летних девочек», сообщает региональный следком.

Свидетелем преступления стала жительница дома, увидев которую злоумышленник с места происшествия скрылся.

В ходе предварительного и судебного следствия мужчина свою вину признал частично. Он утверждал, что умысла совершать сексуальные действия в присутствии детей у него не было. Сторона защиты характеризовала его как примерного семьянина и директора успешного предприятия города.

Однако следствие предоставило неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению преступления. Они были подкреплены результатами судебных экспертиз, показаниями потерпевших и свидетелей, а также записями с камер видеонаблюдения.

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.