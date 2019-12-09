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Происшествия

Жителей Алтая напугала внезапная вспышка в небе

Вечером 8 декабря жители Алтайского края наблюдали необычное явление — яркую вспышку в ночном небе. Соответствующую видеозапись опубликовали в паблике «Бийск».

Звездное небо.
Звездное небо.
СС0

Небо над Алтаем осветилось около 18 часов вечера. «Стало светло как днем», — сообщают очевидцы. Явление попало на видеорегистраторы.

Обеспокоенные жители выдвигали свои предположения в соцсетях. Вариантов было много: короткое замыкание на ЛЭП, НЛО, молния и даже конец света.

Странное голубое свечение видели также жители Республики Алтай и Кемеровской области. Это не что иное, как яркий метеор или болид, сообщает паблик «AstroAlert» в социальной сети Вконтакте. Возможно, жители края наблюдали вторжение в атмосферу Земли кометы 2I/Борисов.

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