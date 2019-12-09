Жителей Алтая напугала внезапная вспышка в небе

Небо над Алтаем осветилось около 18 часов вечера. «Стало светло как днем», — сообщают очевидцы. Явление попало на видеорегистраторы.

Обеспокоенные жители выдвигали свои предположения в соцсетях. Вариантов было много: короткое замыкание на ЛЭП, НЛО, молния и даже конец света.

Странное голубое свечение видели также жители Республики Алтай и Кемеровской области. Это не что иное, как яркий метеор или болид, сообщает паблик «AstroAlert» в социальной сети Вконтакте. Возможно, жители края наблюдали вторжение в атмосферу Земли кометы 2I/Борисов.