Жителей Алтая просят помочь в розыске 7-летнего мальчика

Алтайские полицейские просят жителей обратить внимание на ориентировку по поиску 7-летнего мальчика Савелия Роговцева. Он пропал еще в конце сентября во Владимирской области.

28 сентября около 14:30 мальчик вышел из школьного автобуса на остановке в Камешковском районе Владимирской области, в селе Горки. До сих пор его не могут найти.

Ранее ребенок из дома не уходил.

Следователи возбудили уголовное дело.

Приметы

на вид 7 лет,

рост около 120 см,

худощавого телосложения,

волосы светло-русые,

глаза светло-серые.

Был одет

синяя куртка,

белая рубашка,

темно-синие брюки,

синие кроссовки.

При себе у мальчика был школьный рюкзак черного цвета с желтыми вставками, с изображением автомашины и надписью «OFF ROAD EXTREME».

Розыск ребенка. 04.мвд.рф