Жителей Алтая просят помочь в розыске 7-летнего мальчика

28 сентября около 14:30 мальчик вышел из школьного автобуса на остановке в Камешковском районе Владимирской области, в селе Горки. До сих пор его не могут найти.
Ранее ребенок из дома не уходил.
Следователи возбудили уголовное дело.
Приметы
- на вид 7 лет,
- рост около 120 см,
- худощавого телосложения,
- волосы светло-русые,
- глаза светло-серые.
Был одет
- синяя куртка,
- белая рубашка,
- темно-синие брюки,
- синие кроссовки.
При себе у мальчика был школьный рюкзак черного цвета с желтыми вставками, с изображением автомашины и надписью «OFF ROAD EXTREME».
Полицейские обращаются ко всем гражданам, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию по телефонам: 8 (49248) 77−81−26, 8−919−016−37−45, 8−920−902−07−77 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102 с мобильного).