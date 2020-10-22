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Происшествия

Жителей Алтая просят помочь в розыске 7-летнего мальчика

Алтайские полицейские просят жителей обратить внимание на ориентировку по поиску 7-летнего мальчика Савелия Роговцева. Он пропал еще в конце сентября во Владимирской области.

Ребенок.
Ребенок.
СС0

28 сентября около 14:30 мальчик вышел из школьного автобуса на остановке в Камешковском районе Владимирской области, в селе Горки. До сих пор его не могут найти.

Ранее ребенок из дома не уходил.

Следователи возбудили уголовное дело.

Приметы

  • на вид 7 лет,
  • рост около 120 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы светло-русые,
  • глаза светло-серые.

Был одет

  • синяя куртка,
  • белая рубашка,
  • темно-синие брюки,
  • синие кроссовки.

При себе у мальчика был школьный рюкзак черного цвета с желтыми вставками, с изображением автомашины и надписью «OFF ROAD EXTREME».

Розыск ребенка.
Розыск ребенка.
04.мвд.рф

Полицейские обращаются ко всем гражданам, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию по телефонам: 8 (49248) 77−81−26, 8−919−016−37−45, 8−920−902−07−77 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102 с мобильного).

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