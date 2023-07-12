Жителей алтайского города массово встревожил сильный запах газа

Жителей города Яровое встревожил специфический запах, появившийся 10 июля около 22:00 вечера, сообщили в мэрии.

Сначала сообщения поступали из одного квартала, потом стали приходить из другого.

Запах напоминал людям бытовой газ. Жители домов стали выходить на улицы, опасаясь утечки. Вскоре специалисты оперативных служб начали искать источник запаха.

В первую очередь проверили газовые установки. Параллельно шел поиск на промплощадках города. Санитарная служба взяла пробы воздуха.

Через несколько часов специфичный запах в Яровом выветрился.

В то же время при повторном обследовании промплощадки обнаружили емкость, которая и стала источником вони.

Оказалось, в ней хранился одорант, который добавляют в газ для обнаружения утечки.

Анализ воздуха показал, что концентрация одоранта была ниже минимального предела допустимой и не представляла для людей угрозы.

Позже специалисты химзавода оперативно устранили причину запаха.

Ранее барнаульцы пожаловались на газовщиков, которые отказались ехать на вызов.