Жителей алтайского города разбудил едкий запах от огромной горящей свалки

Утро 19 июня в Рубцовске для жителей центральной части города началось с едкого запаха гари. Сильный пожар вспыхнул на мусорной площадке — свалке огромных размеров, пишет rubtsovsk.info.

Эта свалка в центре города образовалась уже давно, и рубцовчане неоднократно поднимали вопрос о ее ликвидации.

Площадку не чистили месяцами, а кучи мусора рядом с баками достигли таких размеров, что туда уже невозможно подъехать машине, отмечает издание.

Причем рядом расположены отделение банка, суд, салон красоты и площадь, на реставрацию которой потратили миллионы.

«На протяжении долгого времени красивая аллея превращалась в мусорный полигон, и теперь там царит едкий запах отходов и полная антисанитария», — сообщает портал.

Есть версия, что жильцы домов в округе решили самостоятельно избавиться от свалки и подожгли ее.

В 2019 году жители Рубцовска обнаружили в городе свалку с труппами домашних животных.