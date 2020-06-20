Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 июня 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Жителей алтайского города разбудил едкий запах от огромной горящей свалки

Утро 19 июня в Рубцовске для жителей центральной части города началось с едкого запаха гари. Сильный пожар вспыхнул на мусорной площадке — свалке огромных размеров, пишет rubtsovsk.info.

В Рубцовске горела свалка.
В Рубцовске горела свалка.
Скриншот видео

Эта свалка в центре города образовалась уже давно, и рубцовчане неоднократно поднимали вопрос о ее ликвидации.

Площадку не чистили месяцами, а кучи мусора рядом с баками достигли таких размеров, что туда уже невозможно подъехать машине, отмечает издание.

Причем рядом расположены отделение банка, суд, салон красоты и площадь, на реставрацию которой потратили миллионы.

«На протяжении долгого времени красивая аллея превращалась в мусорный полигон, и теперь там царит едкий запах отходов и полная антисанитария», — сообщает портал.

Есть версия, что жильцы домов в округе решили самостоятельно избавиться от свалки и подожгли ее.

В 2019 году жители Рубцовска обнаружили в городе свалку с труппами домашних животных.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость