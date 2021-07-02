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Происшествия

Жителей Алтайского края нагло обворовывают под предлогом медосмотра

Две жительницы Рубцовска под предлогом медицинского осмотра проникали в дома пенсионеров и похищали у них сбережения. Полицейские поймали злоумышленниц, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Медик. Здравоохранение.
Медик. Здравоохранение.
Pixabay.com

В январе 23-летняя женщина оказалась в квартире рубцовчанки 1936 года рождения. Во время беседы с пенсионеркой она попросила собрать анализ, для чего предложила пройти в ванную, а сама в это время похитила 200 тыс. рублей из антресоли шкафа и 3 тыс. рублей из кошелька.

По аналогичной схеме обвиняемые оказались у 90-летней женщины. Одна из злоумышленниц предъявила удостоверение и предложила пожилой хозяйке пройти на кухню, чтобы провести медосмотр.

Ее 36-летняя напарница в это время похитила 80 тыс. рублей, которые обнаружила в книге, лежащей между спинкой кровати и матрасом.

Следователи собрали доказательства по шести фактам преступлений, в результате которых пожилые люди лишились в общей сумме около 315 тыс. рублей.

Уголовное дело уже направили в суд.

Ранее барнаульцы рассказали, что в городе действует очень хитрая группа мошенников.

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