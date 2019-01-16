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16 января
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Происшествия
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Жителей Алтайского края просят помочь семье с 6 детьми, у которой сгорел дом

В Камне-на-Оби 13 января на улице Крылова согрел дом, в котором жила многодетная семья. Люди просят о помощи, пишут «Каменские известия».

Пожар в Камне-на-Оби.
Пожар в Камне-на-Оби.
izvestiy-kamen.ru

Без крыши над головой осталась многодетная семья, воспитывающая шестерых детей. Полностью сгорела кочегарка, повреждена кровля, в жилых комнатах стоит вода, гипсокартон на потолках набух от влаги и может обрушиться в любую минуту.

Возгорание произошло из-за нарушения эксплуатации печного отопления. Сейчас жить в доме невозможно, он весь пролит водой.

Внутри ничего не сгорело, но нужно восстанавливать крышу, менять пол, переделывать отопление, менять проводку, потолки. Не говорю уже о косметическом ремонте, — отмечает Елена Козинина, мать шестерых детей.

Сейчас семья живет у бабушки. Контакты пострадавших можно найти здесь.

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