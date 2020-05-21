Жителей Алтайского края просят помочь в поиске пропавшей 14 лет назад девушки

Следователи просят у жителей Алтайского края помощи в розыске уроженки Хабаравского края Дарьи Демаковой 1988 года рождения, которая ушла из дома 14 лет назад.

По данным следствия, 22 мая 2006 года девушка вышла из промышленно-экономического техникума, расположенного в здании школы № 5 в микрорайоне Окоча города Советская Гавань, после села на автобус, сошла на остановке «Мост», а затем села на заднее сиденье неустановленной иномарки.

С тех пор ее местонахождения не установлено.

Приметы на момент исчезновения:

на вид 18 лет,

среднего телосложения,

лицо круглое,

европейский тип лица,

брови дугообразные,

кожа лица розовая,

лоб средний.

Была одета

красная кожаная куртка,

черная юбка,

замшевые бордовые сапоги на каблуке,

при себе имела сумку дамскую черного цвета на длинном ремешке.

Пропала Дарья Демакова. altai-krai.sledcom.ru

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Демаковой Д.А., просьба сообщить по телефонам 89656756549, 89098510015 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).