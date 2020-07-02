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Происшествия

Жителей Алтайского края просят помочь в розыске 11-летнего мальчика

Следователи из Краснодарского края обращаются к жителям Алтайского края с просьбой помочь в поисках 11-летнего Богдана Кривко.

Подросток, мальчик.
Подросток, мальчик.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Мальчик исчез 10 мая 2019 года. Он шел по ул. Центральная на ст. Баговская, Мостовского района, Краснодарского края в направлении дома и пропал, с тех пор его местонахождение не установлено.

Приметы на момент исчезновения

  • рост 120−135 см,
  • полного телосложения,
  • волосы светло-русые,
  • глаза серо-зеленые.

Был одет

  • черная толстовка с капюшоном,
  • на груди красный рисунок,
  • темно-синие спортивные штаны,
  • темно-синие кеды.
Пропал Богдан Кривко.
Пропал Богдан Кривко.
altai-krai.sledcom.ru

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения ребенка, просьба сообщить по телефонам 8 (3852) 29-80-02, либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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