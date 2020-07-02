Жителей Алтайского края просят помочь в розыске 11-летнего мальчика

Мальчик исчез 10 мая 2019 года. Он шел по ул. Центральная на ст. Баговская, Мостовского района, Краснодарского края в направлении дома и пропал, с тех пор его местонахождение не установлено.
Приметы на момент исчезновения
- рост 120−135 см,
- полного телосложения,
- волосы светло-русые,
- глаза серо-зеленые.
Был одет
- черная толстовка с капюшоном,
- на груди красный рисунок,
- темно-синие спортивные штаны,
- темно-синие кеды.
Пропал Богдан Кривко.
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