Жителей Алтайского края просят помочь в розыске 11-летнего мальчика

Следователи из Краснодарского края обращаются к жителям Алтайского края с просьбой помочь в поисках 11-летнего Богдана Кривко.

Мальчик исчез 10 мая 2019 года. Он шел по ул. Центральная на ст. Баговская, Мостовского района, Краснодарского края в направлении дома и пропал, с тех пор его местонахождение не установлено.

Приметы на момент исчезновения

рост 120−135 см,

полного телосложения,

волосы светло-русые,

глаза серо-зеленые.

Был одет

черная толстовка с капюшоном,

на груди красный рисунок,

темно-синие спортивные штаны,

темно-синие кеды.

Пропал Богдан Кривко. altai-krai.sledcom.ru