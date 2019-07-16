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Происшествия

Жителей алтайского села доконал ужасный запах от незаконного скотомогильника

Скотомогильник, незаконно организованный сельхозпредприятием «Табунское» вблизи села Самбор Табунского района, превратил жизнь местных жителей в сущий ад. Зловонный запах, разлагающиеся биоотходы стали, по их словам, очагом опасных инфекций, угрожающих здоровью селян, сообщает сайт партии «Справедливая Россия».

В деревне.
В деревне.
Анна Зайкова

Житель Самбора Александр Дудинский обратился к Ирине Андреевой, депутату Табунского сельсовета. Он сообщил, что на территории бывшего мехтока, принадлежащего предприятию «Табунское», организован «несанкционированный, необорудованный, нарушающий все нормативные требования скотомогильник».

Мехток располагается приблизительно в восьмистах метрах от села, что является нарушением экологических и санитарных норм. Скотомогильник источает зловонный запах, распространяющийся на территорию Самбора, а также служит источником для питания диких и домашних животных, и, как следствие, представляет собой очаг опасных инфекций, угрожающих здоровью населения.

Вопрос передали депутату Госдумы Александру Терентьеву. В ответе на его депутатский запрос начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров пояснил, что делом занялась, краевая прокуратура.

Первый заместитель прокурора Александр Фомин 16 мая 2019 года вынес решение, на основании которого ветуправлением проведена внеплановая выездная проверка. В результате выявлены нарушения действующего ветеринарного законодательства — правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

За эти нарушения юридические и должностное лица «Табунского» привлечены к административной ответственности — штрафам. Для их устранения предприятию выдано предписание с указанием мероприятий и сроком их исполнения.

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