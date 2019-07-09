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Происшествия

Жителей Барнаула обманывают при поиске работы

Пенсионерка из Барнаула искала работу, но попала на мошенников, которые обманули ее на крупную сумму денег, рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

67-летняя женщина на одном из сайтов разместила объявление о поиске работы сиделкой. Вскоре ей позвонил неизвестный и сообщил, что уход нужен за его матерью, которая проживает в Барнауле. Он предложил перевести предоплату на карту, поскольку сам живет в Москве.

Женщина в банкомате выполнила предложенные операции и лишилась 112 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество»

Сотрудники полиции просят горожан быть бдительными и настороженно относиться к словам неизвестных лиц с предложением совершить различные операции с банковской картой.

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