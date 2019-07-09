Жителей Барнаула обманывают при поиске работы

67-летняя женщина на одном из сайтов разместила объявление о поиске работы сиделкой. Вскоре ей позвонил неизвестный и сообщил, что уход нужен за его матерью, которая проживает в Барнауле. Он предложил перевести предоплату на карту, поскольку сам живет в Москве.
Женщина в банкомате выполнила предложенные операции и лишилась 112 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество»
Сотрудники полиции просят горожан быть бдительными и настороженно относиться к словам неизвестных лиц с предложением совершить различные операции с банковской картой.