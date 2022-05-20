20 мая
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Происшествия

Жителей многоэтажки в Барнауле эвакуировали из-за трещины. На место выехал мэр

Жильцов 19-этажного дома на ул. Пролетарская, 150 эвакуировали спасатели — люди услышали хлопок и скрежет по стенам. Как сообщает пресс-служба мэрии, на место приехал глава города Вячеслав Франк, его подчиненные, экстренные службы и полиция.

Представители администрации города на месте.
Представители администрации города на месте.
t.me/barnaul_org

Сотрудники МЧС осмотрели здание и нашли трещину в стене с 13 по 19 этаж.

Из здания эвакуировали порядка 180 человек. По словам Франка, признаков обрушения не обнаружено.

По поручению главы в школе № 1 развернули пункт временного размещения на 264 места.

Прокуратура Центрального района проверяет соблюдение жилищного и градостроительного законодательства при строительстве и эксплуатации многоквартирного дома.

Прокурор района Василий Воробьев также находится на месте для координации работы и обеспечения безопасности граждан.

«По окончании проверки при подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — заключили в прокуратуре Алтайского края.

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