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Происшествия

Жители Алтая поехали на заработки, а попали под уголовное дело

В Камчатском крае 36-летний житель Алтайского края и его товарищ выпивали в подъезде, а после стали шуметь. Жильцы дома не выдержали и вызвали полицию, сообщает региональный СУ СКР.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

Двое жителей Алтайского края приехали в село Соболево на Камчатке, чтобы поработать на рыбзаводе.

Мужчины распивали шампанское с водкой в подъезде жилого многоквартирного дома. Потом они решили попроситься переночевать и стали стучаться в квартиры. Они громко матерились и требовали пустить на ночлег.

Жители дома не стали это терпеть и вызвали полицию. Живший неподалеку начальник отдела полиции быстро приехал на место и потребовал пройти с ним. Когда они втроем вышли из подъезда дома, один их хулиганов набросился сзади, схватив стража правопорядка за шею.

Полицейский сбросил его с себя и доставил в отделение. Там оба нарушителя не успокоились и отказались от освидетельствования на состояние опьянения.

Суд будет разбираться в деле о применении насилия в отношении представителя власти.

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