23 ноября
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Происшествия

Жители Алтайского края беспокоятся о рыбаках, которые снова вышли на тонкий лед

В Советском районе в селе Кокши рыбаки снова вышли на тонкий лед, сообщает "Инцидент Барнаул".

Два сибирских рыбака преодолели 600 км ради 4,5-килограммовой щуки
Два сибирских рыбака преодолели 600 км ради 4,5-килограммовой щуки
Рыбалка в Новосибирске

Недавно там уже тонули рыбаки. Есть опасения, что лед все еще не окреп. Очевидцы боятся, что снова придется вызывать МЧС.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае рыбаки запустили белого амура в озеро.

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