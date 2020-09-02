Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 сентября 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Жители Алтайского края погибают, готовя погреба под новый урожай

Жертвами несчастных случаев при просушке своих погребов стали несколько жителей Алтайского края, сообщили в региональном главке МЧС России.

Погреб.
Погреб.
flickr.com/photos/rickety

«В конце лета и начале осени многие граждане начинают подготовку помещений под хранение урожая. Попытки покрасить или просушить погреб, вывести грызунов могут закончиться трагически. К сожалению, несколько таких случаев произошли в Алтайском крае», — информируют в экстренном ведомстве.

Так, в районном центре Смоленское в погребе надворной постройки, предположительно, отравились угарным газом три человека. Известно, что хозяева проводили обработку погреба с использованием серной шашки. Концентрация вредных веществ способствовала отравлению людей.

«Звеном газодымозащитной службы 6 пожарно-спасательного отряда погибшие были извлечены из погреба», — добавляют в МЧС.

Еще один трагический случай произошел в Новоалтайске, где хозяева пытались просушить погреб с использованием костра. В результате угарным газом отравились четыре человека. Двое из них погибли.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость