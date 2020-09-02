Жители Алтайского края погибают, готовя погреба под новый урожай

Жертвами несчастных случаев при просушке своих погребов стали несколько жителей Алтайского края, сообщили в региональном главке МЧС России.

«В конце лета и начале осени многие граждане начинают подготовку помещений под хранение урожая. Попытки покрасить или просушить погреб, вывести грызунов могут закончиться трагически. К сожалению, несколько таких случаев произошли в Алтайском крае», — информируют в экстренном ведомстве.

Так, в районном центре Смоленское в погребе надворной постройки, предположительно, отравились угарным газом три человека. Известно, что хозяева проводили обработку погреба с использованием серной шашки. Концентрация вредных веществ способствовала отравлению людей.

«Звеном газодымозащитной службы 6 пожарно-спасательного отряда погибшие были извлечены из погреба», — добавляют в МЧС.

Еще один трагический случай произошел в Новоалтайске, где хозяева пытались просушить погреб с использованием костра. В результате угарным газом отравились четыре человека. Двое из них погибли.