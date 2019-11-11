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Происшествия

Жители Алтайского края продолжают верить мошенникам в Интернете

Несмотря на постоянные сообщения об обмане с пластиковыми картами и продажами товаров через сеть Интернет, жители Алтайского края продолжают попадаться в мошеннические схемы. О новых случаяъ сообщают в региональном ГУ МВД.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

В первом случае простофилей оказался 28-летний житель Барнаула. Он потерял 83 тыс. рублей после того, как купился на звонок якобы сотрудника службы безопасности банка. Неизвестный сказал, что данные банковской карты клиента стали известны мошенникам и нужно срочно сменить пароли. Для этого нужно срочно сказать ему действующий пароль и новый. Грубого подвоха мужчина не заметил.

Во втором случае житель Алтайского края реши купить в интернет-магазине фирменную куртку и кофту, всего за 5,5 тыс. рублей. Желая сэкономить, доверчивый гражданин перевел деньги с карты на указанный банковский счет. Однако ни посылки с товарами, ни денег так и не дождался.

В полиции напоминают, что не надо быть такими доверчивыми покупателями и пользователями в Интернете. Не стоит доверять посторонним людям и непроверенным группам в социальных сетях, тем более перечислять им свои деньги. Как правило, раскрыть такие преступления не удается.

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