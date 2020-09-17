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18 сентября
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Происшествия

Жители Алтайского края вывезли лес на 33 млн в Казахстан

Жители села Михайловское незаконно вывезли в Казахстан пиломатериалы на 33 млн рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Лес. Заготовка древесины.
Лес. Заготовка древесины.
Pixabay.com

«Следствием установлено, что обвиняемые, зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывали содействие гражданам Республики Казахстан в изготовлении за денежное вознаграждение фиктивных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через границу РФ», — уточняется в сообщении.

Ущерб оценили в 33млн рублей. Мужчин обвиняют в незаконном перемещении через государственную границу РФ стратегически важных ресурсов в крупном размере. Им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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