Жители Алтайского края вывезли лес на 33 млн в Казахстан

«Следствием установлено, что обвиняемые, зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывали содействие гражданам Республики Казахстан в изготовлении за денежное вознаграждение фиктивных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через границу РФ», — уточняется в сообщении.
Ущерб оценили в 33млн рублей. Мужчин обвиняют в незаконном перемещении через государственную границу РФ стратегически важных ресурсов в крупном размере. Им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.