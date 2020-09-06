Жители Алтайского края жалуются на исчезнувшую из-под земли картошку

В полицию Бийска стали поступать заявления, в которых люди жалуются на то, что кто-то выкопал у них весь картофель, сообщает «Бийский рабочий». Причем в некоторых случаях злоумышленники забрали с грядок еще и томаты, перцы, баклажаны.