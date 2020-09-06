Жители Алтайского края жалуются на исчезнувшую из-под земли картошку

Два факта хищения картофеля зарегистрировано в садоводстве «Олеумщик». Хозяева рассказали, когда они приехали на участок, то увидели, что повсюду раскидана ботва, а самого урожая нет. Предполагают, что преступники действовали в ночное время.
Подобное произошло и в Бийском районе. Во всех случаях будет установлена сумма причиненного ущерба. Полиция проводят проверки. После будет принято процессуальное решение.
Не так давно в городском садоводстве уже пропадал урожай. В итоге полицейские установили, что злоумышленником оказался житель соседнего района.