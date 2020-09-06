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Происшествия

Жители Алтайского края жалуются на исчезнувшую из-под земли картошку

В полицию Бийска стали поступать заявления, в которых люди жалуются на то, что кто-то выкопал у них весь картофель, сообщает «Бийский рабочий». Причем в некоторых случаях злоумышленники забрали с грядок еще и томаты, перцы, баклажаны.

Картошка.
Картошка.
Олег Богданов

Два факта хищения картофеля зарегистрировано в садоводстве «Олеумщик». Хозяева рассказали, когда они приехали на участок, то увидели, что повсюду раскидана ботва, а самого урожая нет. Предполагают, что преступники действовали в ночное время.

Подобное произошло и в Бийском районе. Во всех случаях будет установлена сумма причиненного ущерба. Полиция проводят проверки. После будет принято процессуальное решение.

Не так давно в городском садоводстве уже пропадал урожай. В итоге полицейские установили, что злоумышленником оказался житель соседнего района.

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