Жители алтайского курорта всю ночь мучились от едкого дыма

На Яровом 19 июля загорелась свалка. Местные жители в Instagram «Яровских вестей» пожаловались на невыносимый дым, который заполнил квартиры.

Пожарные работали весь день и продолжили 20 июля. Дым еще продолжает идти со свалки в город.

«Дым попал в квартиру, на улице дышать вообще невозможно было, я вообще не знаю как еще не позадыхались в такой духоте и едком дыме. Это ужасно», — жалуются яровчане.

Напомним, в Алтайском крае пожароопасная погода. С установлением аномальной жары и засухи резко увеличилось количество природных и ландшафтных пожаров.

Как рассказали в ГУ МЧС по краю, за сутки зарегистрировали 70 пожаров. В большинстве случаев причиной ЧП становится неосторожное обращение с огнем.

До 21 июля местами в крае сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).