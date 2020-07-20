Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 июля 29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Жители алтайского курорта всю ночь мучились от едкого дыма

На Яровом 19 июля загорелась свалка. Местные жители в Instagram «Яровских вестей» пожаловались на невыносимый дым, который заполнил квартиры.

Горит трава.
Горит трава.
СС0

Пожарные работали весь день и продолжили 20 июля. Дым еще продолжает идти со свалки в город.

«Дым попал в квартиру, на улице дышать вообще невозможно было, я вообще не знаю как еще не позадыхались в такой духоте и едком дыме. Это ужасно», — жалуются яровчане.

Напомним, в Алтайском крае пожароопасная погода. С установлением аномальной жары и засухи резко увеличилось количество природных и ландшафтных пожаров.

Как рассказали в ГУ МЧС по краю, за сутки зарегистрировали 70 пожаров. В большинстве случаев причиной ЧП становится неосторожное обращение с огнем.

До 21 июля местами в крае сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость