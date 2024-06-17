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Происшествия

Жители алтайского поселка пожаловались на «отвалившуюся» дамбу

В редакцию altapress.ru обратились жители поселка Лучевое Косихинского района Алтайского края. Они рассказали о проблеме с дамбой, которая «отвалилась».

Сломанная дамба.
Сломанная дамба.
Предоставлено altapress

Глава Каркавинского сельсовета предложил людям альтернативу — объезд через село Каркавино. Дамбу ремонтировать начнут сразу после того, как починят переправу по Шевеловскому мосту через реку Лосиха.

По словам администрации, в начале планируется уборка грунта, вскрытие, оценка состояния опор, затем монтирование металлической конструкции.

Местным жителям идея проезда через другое село не понравилась. По их словам, после дождей проехать там невозможно.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула обратили внимание на огромные дыры в асфальте.

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