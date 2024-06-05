Житель Барнаула пожаловался на дамбу, из-за которой топит Трассу здоровья

Барнаулец выразил недовольство состоянием территории возле Трассы здоровья в Ленточном бору, где были созданы дамба и ямы. По сообщению портала «В курсе 22», из-за построенной дамбы выше по склону скапливается вода, что приводит к заболачиванию местности.

Недовольный житель Барнаула выразил обеспокоенность состоянием территории возле Трассы здоровья в Ленточном бору, где были созданы ямы и импровизированная дамба.

Он отметил, что из-за построенной дамбы выше по склону скапливается вода, что приводит к подтоплению местности. Горожанин также обратил внимание на то, что сосны не переносят избыточную влагу и скоро начнут погибать.

Кроме того, он указал на то, что пройти пешком или проехать на велосипеде по этой территории уже сейчас затруднительно.

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