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Жизнь

Житель Барнаула пожаловался на дамбу, из-за которой топит Трассу здоровья

Барнаулец выразил недовольство состоянием территории возле Трассы здоровья в Ленточном бору, где были созданы дамба и ямы. По сообщению портала «В курсе 22», из-за построенной дамбы выше по склону скапливается вода, что приводит к заболачиванию местности.

Недовольный житель Барнаула выразил обеспокоенность состоянием территории возле Трассы здоровья в Ленточном бору, где были созданы ямы и импровизированная дамба.

Он отметил, что из-за построенной дамбы выше по склону скапливается вода, что приводит к подтоплению местности. Горожанин также обратил внимание на то, что сосны не переносят избыточную влагу и скоро начнут погибать.

Кроме того, он указал на то, что пройти пешком или проехать на велосипеде по этой территории уже сейчас затруднительно.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края 23 года мучаются от потопов в доме.

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