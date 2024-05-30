В поселке Волга Алтайского края уже 23 года существует проблема: дамба затапливает близлежащие дома. Евгений Авдеевич Мизерный и его мама Юлия Петровна на протяжении многих лет пытаются решить эту проблему. Об этом пишет «Инцидент Барнаул».

В 1999 году в Алтайском крае в селе Волга прорвало водопровод. Приехали ремонтники, но после устранения проблемы не восстановили дамбу должным образом. Через этот прорыв вода с полей, расположенных под наклоном, заливает крайние дома.

У Евгения Авдеевича и Юлии Петровны весь подпол в воде, они даже не могут выйти в туалет, который находится на улице.

Евгений Авдеевич обращался в прокуратуру в 2016 году, но дело было передано в администрацию. Комиссия дала администрации срок в три месяца на восстановление дамбы, однако работы так и не были проведены.

Прошлым летом жители обращались в администрацию села Первомайского, где им предложили обложить прорыв мешками с песком, чтобы предотвратить течь воды.

«Администрация уже много лет обещает благоустроить село, но ни света, ни связи, ни нормальных дорог нет до сих пор», — отмечается в посте.

Ранее сообщалось, что в Барнауле сливают нечистоты в реку, из которой пьет весь город.

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