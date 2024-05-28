28 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле сливают нечистоты в реку, из которой пьет весь город

На въезде в Барнаул, рядом с протокой Оби, местные жители обнаружили колодцы с нечистотами. Неравнодушные граждане сразу же обратились в Народный Фронт.

Специалисты выехали на место и подтвердили факт разлива нечистот в главную водную артерию города, которая снабжает водой всех барнаульцев.

Отмечается, что место, где расположены «ароматы Парижа», является оживленным и популярным среди горожан: летом здесь загорают любители солнечных ванн, а любители рыбной ловли проводят время с удочкой.

Вдыхать канализационные запахи отдыхающим вряд ли понравится.

Ранее сообщалось, что барнаульцы жалуются на слив нечистот в городе.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Звучит гармошка Игоря Растеряева
Куда отдать детей на лето?
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость