Специалисты выехали на место и подтвердили факт разлива нечистот в главную водную артерию города, которая снабжает водой всех барнаульцев.
Отмечается, что место, где расположены «ароматы Парижа», является оживленным и популярным среди горожан: летом здесь загорают любители солнечных ванн, а любители рыбной ловли проводят время с удочкой.
Вдыхать канализационные запахи отдыхающим вряд ли понравится.
Ранее сообщалось, что барнаульцы жалуются на слив нечистот в городе.
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