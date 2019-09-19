Жители алтайского села наворовали на полмиллиона рублей и 18 уголовных дел

Пять жителей села Леньки в Благовещенском районе периодически похищали и сдавали в металлолом детали для установки рельсов. Похитителей вычислили транспортные полицейские. Общая сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей, рассказали в ведомстве.

С мая по июль трое местных жителей в возрасте от 35 до 53 лет неоднократно вывозили с территории транспортного предприятия комплектующие к стрелочным переводам и детали для соединения и установки рельсов. Похищенное они сдавали в пункт приема металлолома.

Расследуя дело, полицейские нашли еще двоих жителей села, которые в июле трижды с той же целью проникали на предприятие.

Часть похищенного, а также два автомобиля, изъяли.

Расследование проводится по 18 уголовным делам, возбужденным в отношении подозреваемых. Максимальное наказание за кражу — 5 лет лишения свободы.